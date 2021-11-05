Клип на песню «Ноябрь» от группы «Мегаполис»

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Группа «Мегаполис» выпустила клип «Ноябрь». Он стал заглавным треком одноименного музыкального спектакля в «Электротеатре Станиславский».
Видеоклип снят на 8-миллиметровую кинопленку. В нем показаны ночной город, проезжающие машины, пустые улицы и яркие огни. На создание песни музыкантов вдохновил стих поэта Всеволода Некрасова.
Олег Нестеров
Музыкант, лидер группы «Мегаполис»
Это лучший тест для проверки микрофона, там есть все необходимые звуки. Текст жил со мной и наконец впрыгнул в альбом. Я его проговорил и добавил от себя в начале: «Ноябрь — мы сами. Мы сами бог. Ждем и играем. Выдох — вздох».
Показы музыкального спектакля «Ноябрь» состоятся 2 и 3 февраля 2022 года в «Электротеатре Станиславский».
Источник, обложка: представители «Мегаполиса»