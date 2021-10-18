Музей русского импрессионизма проведет паблик-ток про Нью-Йорк 1920-х годов

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В среду, 20 октября, в Музее русского импрессионизма состоится паблик-ток в рамках выставки «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924».
Дискуссия начнется в 20:00. На ней обсудят, каким был Нью-Йорк начала XX века, как город повлиял на русских художников прошлого столетия, а также чем он вдохновляет современных дизайнеров.
В паблик-токе поучаствуют директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, архитектор Сергей Чобан, издательница журнала Badlon Ксения Чилингарова и бренд-директор Buro Наталья Долгополова. Вход свободный, по регистрации.
Источник, обложка: пресс-служба музея