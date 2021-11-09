Роспотребнадзор объяснил, какие ограничения ждут петербуржцев старше 60 лет без прививки

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Обновление
В среду, 10 ноября, власти Петербурга разъяснили постановление Роспотребнадзора по поводу обязательной вакцинации для петербуржцев старше 60 лет.
Пожилые работники должны привиться первым компонентном вакцины до 15 декабря, а вторым — до 15 января. С 15 декабря пожилых непривитых сотрудников будут отстранять от работы (за исключением тех, у кого есть медотвод от прививки).
Неработающим гражданам старше 60 лет, не сделавшим прививку от ковида, будет запрещено посещать все места в городе, где требуется QR-код (общепит, кинотеатры, театры спортзалы, салоны красоты и т. д.).
Управление Роспотребнадзора по Петербургу обязало вакцинироваться жителей города старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства 9 ноября. Спустя несколько минут после его появления документ перестал открываться из-за наплыва читателей.