Сохранить модернистские окна здания ТАСС

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Очередная битва за модернистскую архитектуру в Москве: активисты запустили кампанию за сохранение подлинного фасада здания ТАСС на Тверском бульваре.
Капитальный ремонт планировали еще несколько лет назад, и вот теперь власти снова хотят отреставрировать здание. Проект в том числе предполагает реставрацию фасадной части. В частности, замену оконных блоков с облицовкой керамогранитом — это может навердить «лаконичным и выразительным деталям здания» и нарушить аутентичность архитектуры 1970-х годов, считают активисты.
Авторы петиции призывают главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова при рассмотрении проекта ремонта фасадов здания учитывать, что оно является значимым памятником архитектуры. Кроме того, активисты просят присвоить ТАСС охранный статус.
Подписать петицию можно здесь. Это сделали уже более 3 тысяч человек.
Источник: Archi.ru
Фотографии: Ludvig14/Wikimedia