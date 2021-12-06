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Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм
Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм
Новости

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Noize MC на экстремизм и реабилитацию нацизма. Причиной стало обращение «группы патриотов».

Что произошло

В четверг, 2 декабря, блогер Дмитрий Якушев выложил пост от «группы патриотов России», в котором Бастрыкина попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Noize MC.

В письме сказано, что Оксимирон «доходит до реабилитации нацизма» и «открыто романтизирует запрещенные (экстремистские) организации», а Noize MC — в одной из песен говорит о российских силовиках как о «шестерках, сексотах в погонах».

Также авторы обращения поблагодарили Бастрыкина за то, что он обратил внимание на рэпера Моргенштерна, после чего тот уехал из страны.

Обращение оказалось сатирическим

После новости о проверке СК Якушев написал, что его пост был шуткой. По словам блогера, в письме «написана глупость» и он совершенно не ожидал, «что все так будет воспринято».

Дмитрий Якушев

Блогер, автор поста

Блин. Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время.

Позже Якушев добавил, что «СК занимается репрессиями» и там работают «не очень адекватные люди».

Блогер не испытывает чувства вины перед артистами. «Если такую шутку восприняли в СК серьезно, то видимо у них [ведомства] уже планы были, а тут подвернулось», — сказал автор поста.

Источник: СК, «Медиазона» (власти считают ее иноагентом), Znak.ru

Обложка: Noize MC

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