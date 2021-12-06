Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить песни Оксимирона и Noize MC на экстремизм и реабилитацию нацизма. Причиной стало обращение «группы патриотов».
В четверг, 2 декабря, блогер Дмитрий Якушев выложил пост от «группы патриотов России», в котором Бастрыкина попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Noize MC.
В письме сказано, что Оксимирон «доходит до реабилитации нацизма» и «открыто романтизирует запрещенные (экстремистские) организации», а Noize MC — в одной из песен говорит о российских силовиках как о «шестерках, сексотах в погонах».
Также авторы обращения поблагодарили Бастрыкина за то, что он обратил внимание на рэпера Моргенштерна, после чего тот уехал из страны.
После новости о проверке СК Якушев написал, что его пост был шуткой. По словам блогера, в письме «написана глупость» и он совершенно не ожидал, «что все так будет воспринято».
Дмитрий Якушев
Блогер, автор поста
Блин. Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время.
Позже Якушев добавил, что «СК занимается репрессиями» и там работают «не очень адекватные люди».
Блогер не испытывает чувства вины перед артистами. «Если такую шутку восприняли в СК серьезно, то видимо у них [ведомства] уже планы были, а тут подвернулось», — сказал автор поста.
Источник: СК, «Медиазона» (власти считают ее иноагентом), Znak.ru
Обложка: Noize MC