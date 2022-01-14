Видео дня. Как Олег Дерипаска помог иркутянам узнать историю города

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Компания En+ Group запустила проект «Энергия преобразований», посвященный реконструкции исторической городской локации — Цесовской набережной.
Старт масштабному преобразованию берега Ангары в Иркутске дал общественный деятель и основатель компании En+ Group Олег Дерипаска: после реконструкции в городе будет открыта обновленная Цесовская набережная, которая соединит Нижнюю набережную с бульваром Гагарина.
На берегу Ангары в Иркутске всегда располагались жилые кварталы, промышленная зона появилась здесь только в советский период. Осенью 2021 года набережная привлекла внимание горожан, ставших участниками популярного проекта «Прогулки по старому Иркутску». Школьники начали посвящать свои краеведческие труды богатому прошлому Цесовской набережной, появились познавательные материалы об этой части города.
Наиболее яркие воспоминания об этом районе у иркутян остались о Курбатовских банях: многие представители старшего поколения ходили туда в советские годы. Некоторые из них стали героями очередного выпуска программы «Энергия преобразований».
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