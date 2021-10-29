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В электронной медкарте москвичей появился раздел «Мой онкопаспорт»

Жителям столицы стал доступен новый раздел «Мой онкопаспорт». Найти его можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и на портале mos.ru.

В новом разделе отражаются результаты исследований и терапии, история наблюдения, динамика и лечение пациента в разрезе онкологического заболевания. В паспорт автоматически прикрепляются протоколы осмотров врачей и протоколы консилиумов.

Также для пациентов с подозрением на рак или с подтвержденным диагнозом в Москве существует проект «Персональный помощник». За каждым участником проекта закрепляется специалиста из центра Госуслуг, который сопровождает больного, помогает с записью к врачу, документацией и сообщает о дате визита в поликлинику.

Источник: Сайт мэра Москвы

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