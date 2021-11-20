Минюст признал иноагентами фонд «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы»

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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Глава «Иркутского союза библиофилов» — координатор «Голоса» в Иркутской области Алексей Петров. В конце сентября он и еще 18 представителей движения попали в список иноагентов.
ООО «Честные выборы» создали Петров и другие координаторы «Голоса». По закону иноагенты должны завести юрлицо, чтобы отправлять отчеты о доходах в ведомство.
Источник: Минюст