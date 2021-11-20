5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Минюст признал иноагентами фонд «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы»

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава «Иркутского союза библиофилов» — координатор «Голоса» в Иркутской области Алексей Петров. В конце сентября он и еще 18 представителей движения попали в список иноагентов.

ООО «Честные выборы» создали Петров и другие координаторы «Голоса». По закону иноагенты должны завести юрлицо, чтобы отправлять отчеты о доходах в ведомство.

Источник: Минюст

скопировать ссылку

Тэги

19 ноября 2021

Facebook разрешит пользователям менять число и темы постов

хочу ещё материалов
Закрыть