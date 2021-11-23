5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Российский суд впервые оправдал свидетеля Иеговы по экстремистской статье

Суд в России оправдал последователя «Свидетелей Иеговы» Дмитрия Бармакина, обвинявшегося по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Это первый случай, когда свидетеля Иеговы оправдали по этой статье — после признания организации экстремистской в 2017 году сотни ее последователей стали фигурантами уголовных дел. Ранее обвинение требовало приговорить Бармакина к девяти годам лишения свободы.

Бармакин «никогда не осуществлял экстремистскую деятельность, он исповедовал религию Свидетелей Иеговы, в том числе встречался и обсуждал свои убеждения с соверующими», говорится в приговоре.

В этом году пленум Верховного суда постановил, что совместные богослужения «Свидетелей Иеговы» нельзя считать экстремистской деятельностью, так как это нарушает конституционное право на свободу вероисповедания.

Источник: «ОВД-Инфо» (власти считают организацию иноагентом)

скопировать ссылку

Тэги

23 ноября 2021

РКН обязал Google, Apple, Meta, Tiktok, Telegram и другие IT-компании открыть офисы в России

хочу ещё материалов
Закрыть