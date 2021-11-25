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Новости

Опубликована программа празднования Нового года в Нижнем

Новогодние гуляния в Нижнем Новгороде начнутся 10 декабря. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

10 декабря на Большой Покровской пройдет парад от кремля до площади Горького, где будет проходить «Горьковская елка». 

С 24 декабря на Большой Покровской заработают пять уличных театральных станций разной тематики:

  • «Музыкальная шкатулка» у драмтеатра
  • «Новогодний трамвай»
  • станция в сквере у «Салюта»
  • «Новогодний шар» у магазина «Народные промыслы»
  • зона с канатоходцами около кинотеатра «Октябрь».

На нижегородской Ярмарке 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза и заработает каток (он проработает до середины марта). Кроме того, там пройдет новогодняя ночь с анимационной программой и салютом.

Каток организуют и в парке «Швейцария», но про дату его открытия пока не сообщается.

Со 2 по 9 января на стадионе «Труд» пройдет шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес» — оно будет идти около 40 минут, стоимость входа 50 и 100 рублей.

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