Опубликовано праздничное расписание нижегородского транспорта

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Общественный транспорт Нижнего Новгорода переходит на праздничный режим работы с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В новогоднюю ночь работу автобусов, троллейбусов, трамваев и метро продлят до 3:30, они будут ходить с интервалом в 20 минут. Трамваи № 8 и 417 и автобусы № 1, 11, 40, 41, 45, 48, 52, 68 и 95 будут ходить по укороченным маршрутам, вагоны метро будут ходить с интервалом в 10 минут.
Уехать домой в новогоднюю ночь можно будет на трамваях № 2, 3, 6, 7, 8, 21 и 417, троллейбусах № 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17 и 31, а также на автобусах № 1, 11, 40, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 68, 71 и 95.