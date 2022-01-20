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Предложение дняСнять ограничения на международные поездки

Комитет по чрезвычайной ситуации, созванный ВОЗ в связи с пандемией коронавируса, рекомендовал снять или ослабить ограничения на путешествия между странами. 

Ограничения на передвижения между странами лишь «способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства», но не приносят результата, пишет ВОЗ. Например, закрытые границы не помешали распространению штамма омикрон.

Также в ВОЗ считают, что сертификаты вакцинации от ковида не должны быть обязательным условием для поездки из-за неравной доступности прививок в разных странах. Вместо этого следует шире применять другие меры, например, тестирование или карантин.

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Источник: ВОЗ

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