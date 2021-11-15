В Останкинскую башню поступило ложное сообщение о минировании

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Информация о минировании Останкинской телебашни в Москве оказалась ложной.
Около 150 человек эвакуировали из Останкинской телебашни после сообщения о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в Останкинской телебашне заложено взрывное устройство», — отметил собеседник агентства.
На месте работают оперативные службы, а также кинологи, которые обследуют телебашню и прилегающую территорию.
Источник: ТАСС