Собственник «Сильвермолла» повторно направил в суд ходатайство о досрочном открытии

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Собственник МТРК «Сильвермолл» ООО «Интеграл-Девелопмент» повторно направил в Свердловский районный суд Иркутска ходатайство о досрочном открытии торгово-развлекательного центра, работа которого была приостановлена 27 декабря. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на сайт ведомства.
Напомним, 17 января Свердловский районный суд отклонил аналогичное ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, поскольку нарушения, послужившие основанием для приостановления работы, по мнению суда, не были устранены в полном объеме.
Деятельность торгово-развлекательного комплекса была приостановлена на 30 дней вечером 27 декабря по результатам проверки МЧС, выявившей нарушения пожарной безопасности. Кроме того, один из работников управляющей компании торгового центра стал фигурантом уголовного дела о даче взятки сотруднику МЧС.