Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года

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Обновление
30 декабря
Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года.
Обновление
29 декабря
Суд в Петербурге согласился изменить меру пресечения Юрию Хованскому с ареста в СИЗО на запрет определенных действий до 8 января 2022 года. Теперь блогер вернется домой, но не сможет выходить из квартиры ночью, пользоваться интернетом и общаться со СМИ.
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по подозрению в оправдании терроризма.
Информация о том, что Хованского попросили отпустить из СИЗО, появилась в карточке уголовного дела на сайте петербургского суда. Адвокат Хованского подтвердил «Дождю»*, что также знает о прошении следствия из карточки, больше ему пока неизвестно.
Судебное заседание по изменению меры пресечения Хованскому состоится 29 декабря.
*Власти считают это СМИ иностранным агентом.
В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом.
Источник: Куйбышевский суд
Фотографии: Юрий Хованский