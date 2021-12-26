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Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года
Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года
Новости

Юрию Хованскому продлили меру пресечения до 8 февраля 2022 года

обновлено30 декабря 2021

Обновление

30 декабря

Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года.

Обновление

29 декабря

Суд в Петербурге согласился изменить меру пресечения Юрию Хованскому с ареста в СИЗО на запрет определенных действий до 8 января 2022 года. Теперь блогер вернется домой, но не сможет выходить из квартиры ночью, пользоваться интернетом и общаться со СМИ.

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по подозрению в оправдании терроризма.

Информация о том, что Хованского попросили отпустить из СИЗО, появилась в карточке уголовного дела на сайте петербургского суда. Адвокат Хованского подтвердил «Дождю»*, что также знает о прошении следствия из карточки, больше ему пока неизвестно.

Судебное заседание по изменению меры пресечения Хованскому состоится 29 декабря.

*Власти считают это СМИ иностранным агентом.

В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом.

Источник: Куйбышевский суд

Фотографии: Юрий Хованский

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