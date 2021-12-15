Мосгорсуд отменил приговор обвиняемому в массовых отравлениях на Чистых прудах

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Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, обвиняемому в отравлении 30 человек на Чистых прудах в 2019 году, и отправил его дело на новое судебное разбирательство в Басманный суд.
Суд вынес такое решение, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор, однако оставил в силе решение об аресте Сабанова. Срок его содержания под стражей продлили до 15 марта 2022 года.
В мае Сабанова приговорили к 16 годам строгого режима. Ему вменяли 25 эпизодов разбоя, 10 эпизодов кражи с банковского счета, похищение шести паспортов, пять эпизодов разбоя с применением насилия и четыре эпизода мошенничества.
Среди пострадавших, которых Сабанов травил газировкой, была фоторедакторка The Village Люся Чижова. Подробнее об этом можно почитать в нашем расследовании.
Источник: Мосгорсуд