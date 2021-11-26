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Новости

Предложение дняВвести новый инструмент для оценки числа бедных в России

Министерство труда предложило ввести дополнительный инструмент для оценки бедности в стране — «границу бедности».

В качестве границы бедности власти хотят значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — 11,3 тысячи рублей. Росстат будет ежеквартально рассчитывать границу бедности «с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал».

Новый инструмент не будет принципиально менять практику расчета бедности в России, но послужит дополнительным статистическим показателем, отметили в Минтруда.

Источник: «Коммерсантъ»

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