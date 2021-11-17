Отцы детей от суррогатных матерей получат материнский капитал

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В понедельник, 15 ноября, профильная комиссия правительства одобрила поправки к закону о материнском капитале. Теперь его смогут получить мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей.
Маткапитал будут выдавать отцам на первого ребенка, если он родился после 1 января 2020 года, а также на второго, третьего и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года.
Однако воспользоваться деньгами отцы смогут только тогда, когда вступят в брак и будут воспитывать детей вместе с супругой. При этом она должна будет усыновить ребенка. В случае гибели отца или лишении его родительских прав, маткапитал перейдет к вдове.
Источник: «Коммерсантъ»