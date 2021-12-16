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Фестиваль Outline состоится с 14 по 18 июля 2022 года

Музыкальный фестиваль Outline состоится с 14 по 18 июля 2022 года вне Москвы.

Точное место пока не раскрывается, но организаторы пишут, что новая локация находится в 110 километрах к северу от столицы. «Площадка — бруталистский, недостроенный советский оздоровительный комплекс для работников энергетической промышленности. Все это заросло соснами и елками сквозь здания», — рассказала основательница фестиваля Наташа Абель.

Кроме разной музыки, организаторы Outline обещают «неожиданные коллаборации с разными деятелями искусств», в том числе и «с крупными западными мультимедийными художниками».

Первые билеты скоро появятся в телеграм-канале «Психо Daily». Они будут стоить 3500 рублей, затем цена вырастет до 5000 рублей.

Источник: Outline

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