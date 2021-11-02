Ozon извинился за сбой со снижением стоимости товаров до рубля

Купить рекламу
Обновление
Интернет-магазин Ozon извинился перед клиентами за сбой, из-за которого стоимость товаров временно снизилась до рекордных отметок в 1 рубль, и все сделанные заказы аннулировались.
«Очень досадно, что множество клиентов не получили товары», — заявил Ozon. Покупателям, чей заказ отменился из-за сбоя, на месяц предоставит Premium-статус. Он дает кешбэк 15 %, бесплатную доставку курьером при заказе от 499 рублей и упрощенную политику возврата. Тем клиентам, у кого подписка уже есть, продлят ее на месяц.
В ночь на 1 ноября Ozon из-за сбоя в системе временно снизил цены, некоторые товары стоили рубль. Позже неправильные заказы аннулировали и начали возврат денег покупателям, однако Роспотребнадзор посчитал отмену незаконной.
Роспотребнадзор
Если на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду.
По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может, говорят в ведомстве. В свою очередь, покупатель вправе требовать исполнения договора, в том числе передачи товара по оплаченной цене и возмещения убытков.
Как на Ozon попадают подделки и что с этим делать, мы рассказывали в этом материале.
Источник: ТАСС