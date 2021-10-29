Власти Петербурга обратятся в полицию с жалобой на «Панораму» из-за шутки про повышение цен на проезд

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный пожалуется в полицию на сатирическое издание ИА «Панорама» из-за шутки про повышение цен на проезд во время локдауна.
«Панорама» опубликовала сатирическую новость 24 октября. В ней говорилось, что с 30 октября по 7 ноября проезд на метро будет стоить 550 рублей, а на трамвае, троллейбусе и автобусе — 250 рублей. В конце публикации, как и всегда, издание вставило дисклеймер: «Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».
«Мы по таким слухам будем обращаться в силовые структуры, это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление», — сказал Беглов.
Соучредитель «Панорамы» Виталий Манн прокомментировал ситуацию так: «Мы законов не нарушали, у нас сатирическое издание [...]. Если брать суть шутки, то новостей о подорожании разного вида товаров набирается достаточно много и они тоже иногда вызывают панику, хотя в данном случае глава Петербурга переборщил с выводами. В принципе тогда можно всех привлекать: и правительство, и Госдуму».
Источник: «Бумага», «Деловой Петербург»