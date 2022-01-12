Песков: На Петроградской стороне будут и парк «Тучков буян», и квартал судей

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что на Петроградской стороне в Петербурге построят и парк «Тучков буян», и судебный квартал. Так он прокомментировал информацию BBC о том, что президент отменил план строительства парка.
«Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк», — цитирует агентство слова Пескова.
Ранее BBC сообщило, что 29 декабря 2021 года Путин распорядился «достраивать судебный квартал, куда по его указанию должен переехать Верховный суд». Информацию опровергли в администрации губернатора Петербурга, заявив, что разработка проекта парка продолжается.
Работы по строительству судебного квартала на месте института «Прикладная химия» начались в 2017 году, затем их заморозили. В 2020 году власти Петербурга на международном конкурсе выбрали концепцию парка «Тучков буян». Путин заявлял, что парк должен стать «получше Зарядья», и денег «для Питера не жалко».
Источники: «Интерфакс», BBC