В Москве с декабря начали выдавать «паспорта негражданина»

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Находящимся в Москве людям, не имеющим гражданства, начали выдавать «паспорта негражданина». Так представительница Совета по правам человека Ева Меркачева назвала временные удостоверения личности, обладатели которых могут официально проживать и работать на территории России.
По словам сотрудницы общественной организации «Гражданское содействие» Елены Буртиной, первые «паспорта негражданина» в Москве получили два человека в декабре 2021 года.
В среду, 12 января стало известно, что еще одно временное удостоверение личности было выдано родившемуся в Душанбе 53-летнему Якубджану Хакимджанову. Он провел в центре временного содержания иностранцев Сахарово более двух лет.
Закон о временных удостоверениях личности вступил в силу в августе 2021 года. Получить такое удостоверение сроком на 10 лет могут люди, которых лишили гражданства по решению суда, те, кто родился на территории бывшего СССР, но не стал получать гражданство России, а также лица, которых по решению суда нельзя выслать за пределы страны.
Источник: РИА Новости, «Медуза»