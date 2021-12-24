Магазин Peak запустил печатный журнал «Путь»

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Магазин повседневной и уличной одежды Peak выпустил печатный журнал «Путь».
Он будет выходить дважды в год. Как рассказали издатели, журнал «будет рассказывать о моде, спорте и культуре, ближе знакомить читателей с людьми, которые стоят за брендами магазина, с друзьями и героями проекта». Герои первого номера — дизайнер японского бренда походной одежды Mountain Research Сетсумаса Кобаяси, основатель бренда Pas Normal Studios Карл-Оскар Олсен, экс-главред журнала Inventory Райан Уилмс и другие.
Купить «Путь» можно в магазине Peak и онлайн за 1 450 рублей. Также его дадут в подарок тем, кто закупится минимум на 20 000 рублей.
Источник: представители журнала