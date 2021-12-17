Перед аэропортом Кольцово установят стелу в виде Демидовского узла

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В Екатеринбурге выбрали проект стелы перед аэропортом Кольцово. Его созданием занималось архитектурное бюро Асадова.
Объект заключает в себе синтез нескольких образов: кольца, Петли Нестерова и Демидовского узла.
Рустам Галямов
заместитель Главы Екатеринбурга
Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга.
Напомним, конкурс на разработку стелы у аэропорта Кольцово стартовал 1 октября. Во второй этап конкурса вышли пять участников, мы показывали их проекты.
Источник: администрация Екатеринбурга