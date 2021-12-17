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Перед аэропортом Кольцово установят стелу в виде Демидовского узла
Перед аэропортом Кольцово установят стелу в виде Демидовского узла
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Перед аэропортом Кольцово установят стелу в виде Демидовского узла

В Екатеринбурге выбрали проект стелы перед аэропортом Кольцово. Его созданием занималось архитектурное бюро Асадова.

Объект заключает в себе синтез нескольких образов: кольца, Петли Нестерова и Демидовского узла.

Рустам Галямов

заместитель Главы Екатеринбурга

 Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга. 

Напомним, конкурс на разработку стелы у  аэропорта Кольцово стартовал 1 октября. Во второй этап конкурса вышли пять участников, мы показывали их проекты.

Источник: администрация Екатеринбурга

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