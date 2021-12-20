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Адвокаты «Команды 29» запустили правозащитный проект «Первый отдел»

Адвокаты ликвидированного правозащитного объединения «Команда 29» создали новый проект — «Первый отдел». Он специализируется на делах, связанных с госизменой, шпионажем, гостайной и экстремизмом.

Проектом будут заниматься экс-глава «Команды 29» Иван Павлов*, адвокаты Евгений Смирнов, Валерия Ветошкина* и Антон Голубев. Некоторым из них пришлось покинуть Россию из-за преследования.

«Отъезд — это не эмиграция в привычном смысле этого слова, не разрыв связей со страной и новая жизнь за границей, а физическое перемещение за пределы сферы влияния силовиков и репрессивных законов, необходимое, чтобы развивать свои проекты», — сказал Павлов*.

В июле Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» из-за связи с нежелательной организацией. После чего проект объявил о ликвидации.

The Village говорил с Павловым* и другими правозащитниками из «Команды 29», «ОВД-Инфо»* и ЕСПЧ.

*Власти считают Ивана Павлова, Валерию Ветошкину и «ОВД-Инфо» иноагентами.

Источник: «Первый отдел», «Новая газета»

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