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Надеваем пуховики — скоро москвичей ждет первый снег
Надеваем пуховики — скоро москвичей ждет первый снег
Новости

ПрогнозНадеваем пуховики — скоро москвичей ждет первый снег

Уже 19 октября в Москве выпадет первый снег, говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник заметно похолодает, и температура опустится до 6–8 градусов тепла, во вторник пойдет мокрый снег с дождем — обещают 4 градуса, а в среду — столбики термометров понизятся до 2 градусов.

При этом снегопада ждать не стоит, как и снежного покрова. «„Белые мухи“ будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер», — отметил Тишковец.

Источник: РИА «Новости», Гидрометцентр

Обложка: Авилов Александр / Агентство «Москва»

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обновлено20 января 2022

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