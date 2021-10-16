Надеваем пуховики — скоро москвичей ждет первый снег

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Уже 19 октября в Москве выпадет первый снег, говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В понедельник заметно похолодает, и температура опустится до 6–8 градусов тепла, во вторник пойдет мокрый снег с дождем — обещают 4 градуса, а в среду — столбики термометров понизятся до 2 градусов.
При этом снегопада ждать не стоит, как и снежного покрова. «„Белые мухи“ будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер», — отметил Тишковец.
Источник: РИА «Новости», Гидрометцентр