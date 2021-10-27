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Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, написала в своем инстаграме пост, критикующий закон об иностранных агентах.
Пескова заявила, что изучила открытое письмо российских СМИ с предложением изменить закон об иноагентах и решила поддержать журналистов. Она считает странным, что решение о внесении СМИ в реестр иноагентов принимает Минюст совместно с МИД.
Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы. Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ.
Елизавета Пескова
дочь пресс-секретаря президента
По мнению Песковой, закон об иноагентах требует доработок и пояснительных инструкций. «В 21 веке по крайней мере мне хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело „попадают в опалу“», — написала девушка.
Источник, фотографии: Елизавета Пескова