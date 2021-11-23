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В «Пионере» состоится фестиваль финского документального кино
В «Пионере» состоится фестиваль финского документального кино
Новости

В «Пионере» состоится фестиваль финского документального кино

В «Пионере» c 26 ноября по 3 декабря пройдет фестиваль финского документального кино. Все показы — на языке оригинала с субтитрами.

Программа включает как и архивные финские картины начала XX века, так и современные фильмы. Например, режиссер «Старой квартиры» воссоздает судьбу случайной финки через оставшиеся после ее смерти артефакты — вещи, письма и фотографии.

Также в программе — фильм- путешествие по финским саунам «В парилке жизни» и лента о панк-группе Pertti Kurikan Nimipäivät, участники которой имеют ментальные особенности.

Посмотреть полное расписание фестиваля и купить билеты можно на сайте кинотеатра.

Источник, фотографии: пресс-служба «Пионера»

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