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Минэнерго предложило снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков на автозаправках, пишет «РБК» со ссылкой на доклад ведомства.
В документе сказано, что мера позволит расширить ассортимент товаров на АЗС и поддержать заправочный бизнес во время резкого подорожания бензина (в начале 2022 года его цена поднимется сразу на два рубля).
По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, снятие запрета не решит проблемы заправок, но принесет 30–40 копеек с литра бензина. «В условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток, это будет подспорьем для бизнеса», — согласился с экспертом вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
Источник: «РБК»