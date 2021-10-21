Станцию «Каланчевская» переименуют в «Площадь трех вокзалов»

Купить рекламу
Станцию МЦД-2 и будущего МЦД-4 «Каланчевская» переименуют в «Площадь трех вокзалов», сообщает Дептранс Москвы.
Название победило в голосовании на сайте «Активный гражданин» (вариант «Площадь трех вокзалов» выбрали более половины опрошенных).
По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, станция откроется в 2023 году. «Площадь хаба превысит 4,5 тысячи квадратных метров, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тысяч человек в сутки», — добавил Ликсутов.
Источник: Дептранс Москвы
Обложка: Агентство «Москва»