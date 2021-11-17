Победители конкурса реконструкции набережной разработают благоустройство для улицы Вайнера

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Команда екатеринбургских архитекторов и общественников готовит комплексный проект преобразования улицы Вайнера. В его основу лягут запросы жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых в ноябре-декабре проведут цикл открытых обсуждений.
Проект «Открытого консорциума» станет альтернативой концепциям реконструкции улицы Вайнера, которые представили в мэрии в сентябре.
Частью предпроектного исследования станет серия встреч в ноябре-декабре, на каждой из которых «Открытый консорциум» обсудит будущее улицы с разными целевыми группами. Перед стартом сообщество приглашает горожан и жителей домов улицы на совместную прогулку 20 ноября в 11:00. Сбор пройдет у стелы Чемпионата мира по волейболу возле ТЦ «Пассаж».
Кроме выстраивания диалога с екатеринбуржцами, «Открытый консорциум» изучает улицу по слоям: проводит градостроительное и социологическое исследования, исторический анализ.
В декабре готовая концепция будет рассмотрена Администрацией Екатеринбурга для принятия дальнейшего решения о судьбе улицы. Работы по благоустройству мэрия планирует начать уже весной 2022 года.
Ранее проект «Открытого консорциума» победил в конкурсе концепций развития набережной.