16 февраля, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Победители конкурса реконструкции набережной разработают благоустройство для улицы Вайнера
Победители конкурса реконструкции набережной разработают благоустройство для улицы Вайнера
Новости

Победители конкурса реконструкции набережной разработают благоустройство для улицы Вайнера

Команда екатеринбургских архитекторов и общественников готовит комплексный проект преобразования улицы Вайнера. В его основу лягут запросы жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых в ноябре-декабре проведут цикл открытых обсуждений.

Проект «Открытого консорциума» станет альтернативой концепциям реконструкции улицы Вайнера, которые представили в мэрии в сентябре. 

Частью предпроектного исследования станет серия встреч в ноябре-декабре, на каждой из которых «Открытый консорциум» обсудит будущее улицы с разными целевыми группами. Перед стартом сообщество приглашает горожан и жителей домов улицы на совместную прогулку 20 ноября в 11:00. Сбор пройдет у стелы Чемпионата мира по волейболу возле ТЦ «Пассаж».

Кроме выстраивания диалога с екатеринбуржцами, «Открытый консорциум» изучает улицу по слоям: проводит градостроительное и социологическое исследования, исторический анализ.

В декабре готовая концепция будет рассмотрена Администрацией Екатеринбурга для принятия дальнейшего решения о судьбе улицы. Работы по благоустройству мэрия планирует начать уже весной 2022 года.

Ранее проект «Открытого консорциума» победил в конкурсе концепций развития набережной.

скопировать ссылку

Тэги

Премьера дня
17 ноября 2021

Документальный фильм Карена Шаиняна про квир-сообщество Екатеринбурга

хочу ещё материалов
Закрыть