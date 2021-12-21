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Подарки при покупке сувениров от туристического центра Visit Nizhny
Подарки при покупке сувениров от туристического центра Visit Nizhny
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Адвент-календарьПодарки при покупке сувениров от туристического центра Visit Nizhny

Новогодние праздники — это не только мероприятия и долгожданный отдых, но и путешествия! Знаем, что многие из вас останутся в нашей нынче Новогодней Столице России и будут встречать друзей-туристов со всей страны.

А если вдруг и соберетесь куда-то путешествовать сами, то ехать с пустыми руками в такие времена — просто непростительно! Главные наши с вами друзья в этом вопросе, туристический центр Visit Nizhny, решили сделать предновогодний сюрприз:

При покупке сувениров в туристическом центре, расположенном в Кремле прямо у Дмитриевской башни, в подарок покупатель получает городецкий пряник по кодовому слову «ВИЛЛАДЖ» с 21 по 31 декабря включительно*

Торопитесь за подарками себе и близким!

*подарок выдается к общей сумме одной покупки вне зависимости от числа позиций в чеке

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