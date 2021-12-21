Подарки при покупке сувениров от туристического центра Visit Nizhny

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Новогодние праздники — это не только мероприятия и долгожданный отдых, но и путешествия! Знаем, что многие из вас останутся в нашей нынче Новогодней Столице России и будут встречать друзей-туристов со всей страны.
А если вдруг и соберетесь куда-то путешествовать сами, то ехать с пустыми руками в такие времена — просто непростительно! Главные наши с вами друзья в этом вопросе, туристический центр Visit Nizhny, решили сделать предновогодний сюрприз:
При покупке сувениров в туристическом центре, расположенном в Кремле прямо у Дмитриевской башни, в подарок покупатель получает городецкий пряник по кодовому слову «ВИЛЛАДЖ» с 21 по 31 декабря включительно*
Торопитесь за подарками себе и близким!
*подарок выдается к общей сумме одной покупки вне зависимости от числа позиций в чеке