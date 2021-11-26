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Новости

Ссылка дняНарративный подкаст о православных священниках от Arzamas

Проект Arzamas выпустил подкаст «Хотелось бы верить» с историями русских священнков.

Первый эпизод посвящен отцу Александру Меню, одному из самых известных православных проповедников XX века. Когда в самом начале 60-х за поход в церковь могли выгнать с работы или из института, Александр вынужден был проповедовать христианство полуподпольно и публиковать свои книги только в самиздате и за рубежом.

Только в конце 80-х Мень получил возможность проповедовать открыто, но довольно скоро его убили неизвестные. Следующие выпуски будут посвящены, например, священнослужителю Православной церкви в Америке Александре Шмемане и епископе Антонии Сурожском.

Источник: Arzamas

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