Купить рекламу
Проект Arzamas выпустил подкаст «Хотелось бы верить» с историями русских священнков.
Первый эпизод посвящен отцу Александру Меню, одному из самых известных православных проповедников XX века. Когда в самом начале 60-х за поход в церковь могли выгнать с работы или из института, Александр вынужден был проповедовать христианство полуподпольно и публиковать свои книги только в самиздате и за рубежом.
Только в конце 80-х Мень получил возможность проповедовать открыто, но довольно скоро его убили неизвестные. Следующие выпуски будут посвящены, например, священнослужителю Православной церкви в Америке Александре Шмемане и епископе Антонии Сурожском.
Источник: Arzamas