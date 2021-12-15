В Москве подорожает общественный транспорт. Проезд по «Тройке» вырастет на 10 %

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Проезд в городском общественном транспорте Москвы подорожает со 2 января 2022 года.
Стоимость разовой поездки по «Единому» билету и цена билета на две поездки вырастет на один рубль — до 61 и 122 рублей соответственно. Проезд в метро, наземном транспорте, МЦК, МЦД в зоне «Центральная» по карте «Тройка» подорожает на четыре рубля — с 42 до 46 рублей. Также вырастет цена проездных без лимита поездок на 30 и 90 дней.
Не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
Кроме того, в городе появятся новые проездные для наземного транспорта — на 90 и 365 дней. Они будут стоить 3 720 и 14 000 рублей соответственно.
Также власти Москвы изменят стоимость платной парковки на десятках улиц города. На некоторых местах цена достигнет 450 рублей в час. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.
Источник: Дептранс