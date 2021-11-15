Купить рекламу
Центр «Моя карьера» проведет ярмарку вакансий для москвичей, которые хотят не только отдохнуть, но и подработать в Новый год.
Ярмарка начнется 18 ноября в 15:00 в онлайн-формате. Всего в центре подобрали около 20 компаний и более 500 предложений.
Продавец на ярмарку
Оператор проката на каток
Бариста
Мерчендайзер
Компаньон для пожилых людей
Аккаунт-менеджер
Ассистент преподавателя кибершколы
Тьютор
Выгульщик собак
Оператор колл-центра
В Дне вакансий поучаствуют ГУМ, Первая Международная кибершкола «KIBERone», сервис по выгулу собак «Гульдог», рекламное BTL-агентство «Промофокс», служба курьерской доставки «Зарга Системс Интернешнл» и другие компании.
После ярмарки москвичи смогут направить резюме потенциальным работодателям. Чтобы поучаствовать в Дне вакансий, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Источник: «Моя карьера»