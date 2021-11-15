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СписокКем москвичи смогут подработать в новогодние праздники

Центр «Моя карьера» проведет ярмарку вакансий для москвичей, которые хотят не только отдохнуть, но и подработать в Новый год.

Ярмарка начнется 18 ноября в 15:00 в онлайн-формате. Всего в центре подобрали около 20 компаний и более 500 предложений.

Какие вакансии есть на новогодние праздники

Продавец на ярмарку

Оператор проката на каток

Бариста

Мерчендайзер

Компаньон для пожилых людей

Аккаунт-менеджер

Ассистент преподавателя кибершколы

Тьютор

Выгульщик собак

Оператор колл-центра

В Дне вакансий поучаствуют ГУМ, Первая Международная кибершкола «KIBERone», сервис по выгулу собак «Гульдог», рекламное BTL-агентство «Промофокс», служба курьерской доставки «Зарга Системс Интернешнл» и другие компании.

После ярмарки москвичи смогут направить резюме потенциальным работодателям. Чтобы поучаствовать в Дне вакансий, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Источник: «Моя карьера»

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