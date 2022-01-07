В поддержку народа Казахстана пройдет поэтический онлайн-марафон

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Русскоязычные и казахоязычные поэты и поэтессы проведут поэтический марафон «БIЗ БIРГЕМIЗ/МЫ ВМЕСТЕ» за солидарность с народом Казахстана в его борьбе с авторитаризмом и за права человека и против военного вмешательства других стран в политику Казахстана.
Марафон пройдет онлайн 8 января в 15:00 по московскому времени и 18:00 по казахстанскому.
Свои тексты прочитают поэты и поэтессы из Казахстана, Украины, Беларуси и России: Юрий Серебрянский, Рамиль Ниязов-Адылджян, Мария Вильковиская, Зоя Фалькова, Ия Кива, Галина Рымбу, Юлий Ильющенко, Евгения Некрасова, студенты школы современных литературных практик, Дарья Серенко, Катя Вахрамеева, Влад Гагин, Лев Колбачёв, Дмитрий Герчиков, Иван Белецкий, Мария Бикбулатова, Никита Сунгатов, Марина Мараева, Анна Векшина, Егана Джаббарова. Список участников пополняется.
Желающие посетить марафон в качестве слушателя могут заполнить онлайн-форму, и в день мероприятия организаторы отправят ссылку на конференцию в Zoom.
Источник: Дарья Серенко