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Москвичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года
Москвичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года
Новости

ПрогнозМосквичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года

В субботу, 20 ноября, в Москве пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.

В этот день в Москве выпадет аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 миллиметров — это составляет четверть от месячного объема осадков. Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду.

Атмосферное давление в этот день сначала резко упадет до рекордных значений в 716 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье резко вырастет до 731 миллиметров. «Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту», — заявили в центре «Фобос», отмечая, что такие скачки могут повлиять на самочувствие горожан.

Источник: Евгений Тишковец

Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

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обновлено14 декабря 2021

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