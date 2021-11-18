Москвичей ждет один из сильнейших снегопадов за последние 73 года

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В субботу, 20 ноября, в Москве пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года.
В этот день в Москве выпадет аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 миллиметров — это составляет четверть от месячного объема осадков. Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду.
Атмосферное давление в этот день сначала резко упадет до рекордных значений в 716 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье резко вырастет до 731 миллиметров. «Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту», — заявили в центре «Фобос», отмечая, что такие скачки могут повлиять на самочувствие горожан.
Источник: Евгений Тишковец
Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»