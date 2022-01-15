Политехнический музей откроют в 2025 году

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Открытие московского Политехнического музея после реконструкции перенесли с 2021-го на 2025 год, сообщает РБК.
Контракт на выполнение работ по реконструкции музея был продлен до 1 июля 2022 года, а на сайте Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) обновлена дата ввода здания в эксплуатацию. Теперь вместо 2021-го там указан 2025 год.
С увеличением срока реконструкции увеличилась и ее стоимость, отмечает РБК. Первоначальный контракт, заключенный в 2013 году, составлял 7,3 млрд рублей. Согласно новым документам, общая стоимость работ составляет 18,2 млрд рублей, из которых подрядчик выполнил работы лишь на 5,4 млрд рублей.
Историческое здание Политехнического музея на Новой площади было построено в 1877—1907 годах. Здание имеет статус особо ценного объекта национального наследия. Музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года. На время ремонта Политех продолжает свою на работу на площадках на территории Технополиса «Москва» (бывший завод АЗЛК) и в Культурном центре ЗИЛ. Узнать, как идут реставрационные работы, можно в нашем материале.
Источник: РБК
Фотографии: Архсовет Москвы