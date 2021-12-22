В Политехнический музей передали коллекцию Центрального телеграфа

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Девелоперская компания Vos’hod передала Политехническому музею коллекцию предметов и документов об истории телеграфного дела и Центрального телеграфа.
Среди артефактов — телеграфные аппараты Морзе, военные полевые телефоны, личные дела сотрудников Московского телеграфа, а также фрагмент первой московской автоматической телефонной станции, действовавшей с 1930-го по 1998-й год. В коллекции также есть периодические профильные издания, фото и киноматериалы.
По словам директора Политеха Елены Проничевой, выставка откроется до 2024 года в обновленном телеграфе, либо на площадках музея.
Источник: представители Vos’hod