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С 19 октября в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта с помощью видеокамер. Об этом сообщили в телеграм-канале городского комитета по транспорту.
Видеокамеры установили в автобусах «Пассажиравтотранса» и троллейбусах «Горэлектротранса». Камеры уже есть в автобусах и троллейбусах в 12 районах города. Как написали в телеграм-канале комитета, в перспективе камеры заработают во всех районах.
Видеофиксация работает так: камеры автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. Штрафы нарушителям будет выносить ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения) после проверки видеозаписи с нарушением.
Источник: комитет по транспорту Петербурга