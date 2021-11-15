Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года

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Минфин предложил повысить с 1 января 2022 года минимальную розничную цену на водку и коньяк. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.
В документе сказано, что стоимость водки может вырасти с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра, коньяка — с 446 до 480 рублей, а бренди — с 324 до 348 рублей.
Предложение прокомментировали в Кремле. «Ну какой-то позиции здесь нет, это вопрос экономической целесообразности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник: портал проектов нормативных правовых актов
Обложка: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»