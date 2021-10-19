В Powerhouse пройдет паблик-ток о женщинах в социальном бизнесе

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В воскресенье, 24 октября, Powerhouse и Digital-среда Mirannа проведут встречу о женском импакт-предпринимательстве.
Событие начнется в 12:00. Спикеры обсудят, как женщинам открыть социальный бизнес, а также с какими трудностями они могут столкнуться.
В дискуссии поучаствуют генеральный директор психологической помощи YouTalk Анна Крымская, дизайнер Марина Бутенко, основательница проекта в поддержку пожилых людей Russian Grannies Юлия Алиева и другие эксперты. Модератор — артистка Анна Зосимова.
После встречи гости смогут остаться на ланч и заказать позиции из специального меню Powerhouse. Вход свободный, по регистрации.
Источник: представители Miranna
Обложка: Powerhouse