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В Powerhouse пройдет паблик-ток о женщинах в социальном бизнесе
В Powerhouse пройдет паблик-ток о женщинах в социальном бизнесе
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В Powerhouse пройдет паблик-ток о женщинах в социальном бизнесе

В воскресенье, 24 октября, Powerhouse и Digital-среда Mirannа проведут встречу о женском импакт-предпринимательстве.

Событие начнется в 12:00. Спикеры обсудят, как женщинам открыть социальный бизнес, а также с какими трудностями они могут столкнуться.

В дискуссии поучаствуют генеральный директор психологической помощи YouTalk Анна Крымская, дизайнер Марина Бутенко, основательница проекта в поддержку пожилых людей Russian Grannies Юлия Алиева и другие эксперты. Модератор — артистка Анна Зосимова.

После встречи гости смогут остаться на ланч и заказать позиции из специального меню Powerhouse. Вход свободный, по регистрации.

Источник: представители Miranna

Обложка: Powerhouse

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