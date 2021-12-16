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Новости

Цитата дня«Пожалуйста, спаси дедушку» — внук обвиняемого в госизмене ученого Валерия Голубкина написал письмо Деду Морозу

Адвокат Иван Павлов* опубликовал письмо внука обвиняемого в госизмене ученого Валерия Голубкина.

Шестилетний Ерофей написал дедушке в СИЗО «Лефортово», что скучает по нему и ждет письмо. Затем он рассказал, что в школе у него будет праздник, и нарисовал два смайлика.

Я сказал Деду Морозу: «Пожалуйста, спаси дедушку».

Ерофей

внук Валерия Голубкина

Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали по подозрению в госизмене в апреле 2021 года. В вузе заявили, что ученый не имел допуска к гостайне.

* Власти считают Ивана Павлова иноагентом.

Источник: Иван Павлов

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