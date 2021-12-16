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Адвокат Иван Павлов* опубликовал письмо внука обвиняемого в госизмене ученого Валерия Голубкина.
Шестилетний Ерофей написал дедушке в СИЗО «Лефортово», что скучает по нему и ждет письмо. Затем он рассказал, что в школе у него будет праздник, и нарисовал два смайлика.
Я сказал Деду Морозу: «Пожалуйста, спаси дедушку».
Ерофей
внук Валерия Голубкина
Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали по подозрению в госизмене в апреле 2021 года. В вузе заявили, что ученый не имел допуска к гостайне.
* Власти считают Ивана Павлова иноагентом.
Источник: Иван Павлов