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Генпрокуратура разработает собственную информационную систему и мобильное приложение за 10,5 миллиона рублей, следует из портала госзакупок.
В документе сказано, что система позволит жаловаться на экстремизм, нарушение прав детей и предпринимателей. Для этого нужно будет авторизоваться через аккаунт в «Госуслугах».
Кроме того, в приложение добавят ленту новостей и 15-секундные истории как в «Тинькофф» или «Яндексе». Среди тем для сторис — «Право со знанием», «Университет прокуратуры», антикоррупционные памятки и буклеты. Разработку нужно завершить к 1 марта.
Источник: Госзакупки