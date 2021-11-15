Купить рекламу
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иноагентами НКО, которые получают деньги от постоянно проживающих за границей россиян.
Также организация может стать иноагентом, если финансируется россиянами, живущими в странах с санкциями против России, отметил Федоров.
Согласно закону, сейчас Минюст признает НКО иностранным агентом, если организация участвует в политической деятельности в России, а также получает деньги либо имущество от иностранных организаций или граждан.
Источник: RT