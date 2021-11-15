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Предложение дняПризнавать иноагентами НКО, если они получают деньги от живущих за границей россиян

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иноагентами НКО, которые получают деньги от постоянно проживающих за границей россиян.

Также организация может стать иноагентом, если финансируется россиянами, живущими в странах с санкциями против России, отметил Федоров.

Согласно закону, сейчас Минюст признает НКО иностранным агентом, если организация участвует в политической деятельности в России, а также получает деньги либо имущество от иностранных организаций или граждан.

Источник: RT

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