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Лагерь для взрослых «Продленка» проведет зимнюю смену с 27 по 30 января в парк-отеле «Воробьи» в Калужской области.
В расписании лагеря зимние спортивные игры, рисование стенгазеты, зарядка, дискотека и, конечно же, королевская ночь. В отличие от других лагерей для взрослых, в «Продленке» не проводят мастер-классов и творческих семинаров. Вожатые лагеря предлагают участникам просто расслабиться и вспомнить детство.
Стоимость путевки на 4 дня 27 000 рублей, есть групповые билеты.
Источник, обложка: «Продленка»