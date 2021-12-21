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Проект «Помощь» устроит концерт в «Гоголь-центре» с Антохой MC. Трансляция доступна онлайн

Благотворительный проект «Помощь» устроит 23 декабря концерт по случаю своей годовщны в «Гоголь-центре».

На мероприятии выступят Антоха МС, Sirotkin, «Космос на потолке», Кирилл Рихтер и Ha Habibi. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть в сообществе «Помощь» во «ВКонтакте» в 20:00.

«Помощь» — это приложение адресной прозрачной помощи, которое основал в 2019 году актер Никита Кукушкин. Пока что приложение ориентировано на помощь пожилым людям, но в будущем планируется добавить и другие группы нуждающихся.

Источник: организаторы мероприятия

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