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Минтранс России предложил увеличить стоимость проезда по платным магистралям на 35 % — с 3 до 5 рублей за километр, следует из проекта постановления правительства.
В документе сказано, что тарифы на платных дорогах в России значительно ниже, чем в Европе. Их нужно увеличить, чтобы окупить новые проекты госкомпании «Автодор», говорится в записке.
Кроме того, плата за проезд по мостам и путепроводам вырастет с 21 рубля до 29 рублей за километр. Для грузовиков и автобусов цена поднимется с 9,5 до 16,25 рубля по дорогам, а также с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.