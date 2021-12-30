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Новости

Угроза дняПрограмма RedLine ворует данные банковских карт и сохраненные пароли

В сети обнаружена программа RedLine Stealer, способная обходить защиту от нежелательного ПО и воровать личные данные пользователей, сообщает издание Bleeping Computer.

Под угрозой оказались пользователи Google Chrome, Microsoft Edge и Opera. Программа RedLine Stealer получает доступ к логинам и паролям, а также другим данным, которые браузер сохраняет для автозаполнения различных форм на сайтах.

Как пишет «Медуза»* RedLine распространяется с помощью имейл-рассылок с вложенными файлами, также мошенники загружают вредоносное ПО на сайты, которые маскируются под  онлайн-казино или, например, сайт шоколадной фабрики Надежды Крупской.

Авторы Bleeping Computer пишут, что есть лишь один надежный способ защитить свои личные данные — не хранить пароли в браузере, а использовать программы-менеджеры паролей и включать на всех сайтах, где это возможно, двухфакторную идентификацию.

*Власти считают издание иноагентом.

Источник: Bleeping Computer

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